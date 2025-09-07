Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli havanın etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli havanın etkisi altında kalacak. Ancak pazartesi ve salı günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesiyle birlikte sağanak yağış görülecek.

Bugün hava az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Pazartesi açık ve az bulutlu başlayacak hava öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Salı günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu olacak.

Haftanın geri kalan günlerinde (çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) genellikle açık ve az bulutlu hava hakim olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.