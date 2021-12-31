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Yağışlı Hava Güney Kıbrıs’ta Da Etkili Oldu

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Yağışlı Hava Güney Kıbrıs’ta Da Etkili Oldu
Yağışlı Hava Güney Kıbrıs’ta Da Etkili Oldu

 Yağışlı havanın dün, Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğu ve Rum polisi ile itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Lefkoşa Venedik Gibi” başlığıyla aktardığı haberinde, Lefkoşa Rum kesiminde birçok binayı su bastığını, bazı yolların sular altında kaldığını, arabaların yolda mahsur kaldığını ve yetkili makamlara onlarca yardım çağrısı yapıldığını yazdı.

Ekiplerin yetersiz kaldığı durumlar yaşandığını ve Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yardım istendiğini kaydeden gazete, Kanlı Dere’nin taşması üzerine Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bazı yolların trafik akışına kapatıldığını belirtti.

Haberde, Trodos Dağları’na giden yollarda da taş ve toprak kayması olduğu ve yoğun sis olduğu, bu nedenle de bu yolların tehlikeli olduğu uyarısının yapıldığı ifade edildi.

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