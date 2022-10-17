Yağışlı hava güney Kıbrıs'ta da etkili oldu

Yağışlı hava sistemi Güney’de maddi zarara ve birçok soruna yol açtı.

Bölgemizi dün itibarıyla etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Baf bölgesinde maddi zarara, su baskınlarına, çatıların uçmasına, heyelana neden oldu, yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Alihtia ve diğer gazetelere göre dün yaşanan kuvvetli rüzgar ve hortumlar özellikle Baf bölgesinde ve Limasol’da etkili oldu. Hortum nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. 50 metre sürüklenen çatı bir araca çarptı.

Biriken yağmur suyu, ağaç devrilmesi ve heyelan nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Rum Elektrik İdaresi’ne ait elektrik direkleri yıkıldı. İtfaiye, su baskınına uğrayan çok sayıda eve ve yağmur suyu dolan yollarda mahsur kalan araçlara müdahale etti.

Rum Meteoroloji Dairesi bugün de etkisini sürdüren hava sistemi nedeniyle akşam saatlerine kadar geçerli olmak üzere sarı alarm verdi.