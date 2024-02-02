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Yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek…

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Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceğini, hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece kadar yükseleceğini açıkladı.
Yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek…

Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın hafta sonuna kadar süreceğini, hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, hava 1 Şubat-7 Şubat tarihleri arasında Alçak Basınç Sistemi ile periyodun ilk günü oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 10-13 derece, diğer günlerde ise 14 – 17 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın, periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli diğer günlerde Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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