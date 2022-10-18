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Yağışlı hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

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Yağışlı hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Yağışlı hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Bölgeyi etkisi altına alan sert hava koşullarının dün Güney Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde etkili olduğu haber verildi.

Yoğun yağışlardan ötürü yolların “dereye” döndüğünü, tüm ilçelerde bazı işletme ve evlerin de çamurlu sularla dolduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığını, bazı yerlerde de ağaçların devrildiğini belirtti.

Yaşanan bir olayda, bir çalışanın içerisinde bulunduğu aracın üzerine kaya parçası düştüğünü ve şans eseri araçta bulunan kişiye bir şey olmadığını yazan gazete, bir olayda da suların içerisinde kalan bir araçtan insanların kurtarıldığını ifade etti.

İtfaiyeye dün 125’ten fazla yardım çağrısının yapıldığını kaydeden gazete, son birkaç gündür meydana gelen yağışlarla, Ekim ayıyla ilgili olağan yağış miktarının aşıldığını ekledi.

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