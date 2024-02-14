Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek. Sıcaklık 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek. Sıcaklık 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, cuma ve cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Cuma yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, cuma günü kuzey ve doğu yönlerden orta yer yer kuvvetli olarak esecek.