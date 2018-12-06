Dün başlayan yağışlı havanın bugün şiddetini daha da artırması bekleniyor. Dün öğle saatlerinden itibaren Girne bölgesini etkileyen yağışlar Lefkoşa-Girne anayolu’nun adeta dere gibi akmasına neden oldu.

Birçok araç bölgede mahsur kaldı. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri bölgede mahsur kalan araçları kurtardı. Aşırı yağışlar özellikle Girne merkez, Esentepe , Karşıyaka , Boğazköy, Dikmen, Lapta , Alsancak bölgerinde etkili oldu. söz konusu bölgelerde anayollar su altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı. birçok eve su girdiği de gelen bilgiler arasında. Polis gün boyu Tuzluca, Çayırova , Dörtyol, Geçitkale, Serdarlı, kalecik ve Çayırova’da yaşanan yoğun yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi komitesi Başbakanlıkta toplanarak bir dizi karar aldı. Komiteden yapılan açıklamada tüm birimlerin hazır halde tutulduğu ifade edildi. halka yönelik uyarılarda da bulunan komite vatandaşlardan muhtemel sel baskınlarına karşı araçlarını daha güvenli bölgelere park etmelerini, değerli eşya ve evraklarının selden etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını, Ev ve bahçelerine su girişlerini engelleyici tedbirler almalarını,zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi acil müdahale ekipleri de çalışma başlattı. LTB açıklamasında, belediyenin, şehrin ve yurttaşların güvenliği için her türlü önlemi almaya çalıştığı, ancak, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi. Yurttaşlar olası acil durumlarda 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm hattına yada 22 85221 numaralı telefona ulaşabilecek.