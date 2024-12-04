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Yağışlı havanın etkisi devam edecek

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Dünden itibaren ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava 2 gün daha devam edecek. Meteoroloji Dairesi, bugün saat 10.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yağışlı havanın etkisi devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 3 – 9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın da yer yer sağanak bekleniyor.

Hava cuma, cumartesi parçalı bulutlu geçecek, pazar gün de yer yer sağanak olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, salı günüyse güney ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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