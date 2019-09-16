Yağışlı ve rüzgarlı hava güneyde de etkili oldu

Larnaka ve Baf’ta şiddetli hava koşullarının görüldüğünü yazan Alithia gazetesi, bahse konu bölgelerde, şiddetli yağışlar yanı sıra güçlü rüzgarlar da estiğini belirtti.
Trullon bölgesinde hortum çıktığını da kaydeden gazete, özellikle Larnaka’da problemler ve su baskınları yaşandığını yazdı.
Baf’ta esen güçlü rüzgarlardan ötürü ise ağaçların devrildiğini belirten gazete, bir araçta bu yüzden hasar meydana geldiğini ekledi.
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