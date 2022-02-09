Yağlı Cilt Temizliği Nasıl Yapılmalı?

Öncelikle yağlı cilt tipinin karma ciltle karıştırılmaması gerekir. Karma cilt tipinde oluşan lokal yağlanmaların aksine, yağlı cilt tipine sahip kişilerin yüzünün tamamında belirgin bir yağlanma ve parlama görünümü hakimdir. Yağlı cilt tipi özellikle genç yaşlardaki kişilerde sıklıkla görülür. Çünkü yaş ilerledikçe cildin salgıladığı yağ ve sebum oranı da düşme eğilimi gösterir.

Yağlı ciltlerin sebum üretimi normalden fazla olduğu için burada önemli olan sebum üretimini kontrol altına almaktır. Sebum üretimini kontrol altına alırken yağlı olan cildin doğal yağ dengesine zarar vermeden doğru bir şekilde temizliği yapılmalıdır. Cildin sebum üretimi kontrol altına alınamadığı takdirde, gözeneklerde biriken yağ kalıntıları cilt sorunlarının ve gözenek görünümünün önünü açabilir. Doğru ve etkili bir bakım rutini ile yağlı cilt tipinin sebum üretimini dengede tutmak ve parlama görünümünü engellemek mümkündür. Siz de cildinizin sağlığını korumak ve onu güzelleştirmek için, günlük temizlik rutinini doğru yöntemlerle yapmalısınız.

SEBUM NEDİR?

Sebum, her insanın cildinde bulunan yağ bezleri tarafından üretilen ve cilde yumuşaklık kazandıran bir salgıdır ve cildi dış etkenlerden korumaya yarar. Yüz, saç derisi ve sırtta daha yoğun olmak üzere, vücudun yüzeyinde bulunur. Sebum üretimi ölçülü miktarda olduğunda, cilt daha aydınlık bir görünüm kazanarak elastikiyetini korur. Ancak sebum üretimi aşırı miktarda gerçekleştiğinde, sebum salgısı cildin en üst katmanına çıkar. Bu katmanda bakteriler tarafından yıkıma uğratılan salgı, kötü kokulara ve ciltte yağlı bir görünüme neden olabilir. Sebum üretimi normalden fazla olan ciltlerde bu üretimi dengelemek, cilt bakımının temel amaçlarından biridir.

YAĞLI CİLT TİPİNİN ÖZELLİKLERİ

Yağlı ciltlere sahip kişilerin yüzünün tamamında belirgin bir yağlanma görünümü hakimdir. Ciltteki gözenekler belirgin bir şekilde daha geniş görünür. Bu gözeneklerde biriken yağ ve kir kalıntıları akne, sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına neden olabilir. Yoğun ten makyajı uygulamalarında cilt fondöteni kusabilir. Eksik ya da yanlış cilt bakımı rutinleri uygulandığında cildin doğal yağ dengesi zarar görebilir. Ancak kuru ve hassas ciltlere oranla yağlı cilt tipine sahip olanların en büyük avantajı ise yaşlanma belirtilerinin daha az görülmesidir.

YAĞLI CİLT TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Cildi düzenli ve etkili bir şekilde temizlemek, yağlı cildin daha tazelenmiş ve temiz görünmesini sağlar. Yağlı cilt tipinin gözenekleri geniş olduğundan dolayı daha fazla kiri tutmakta ve sivilce oluşumuna neden olmaktadır. Yağlı cildi sağlıklı, mat ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturmak için eksiksiz bir cilt bakım rutini uygulamak gerekir. Bu cilt bakım rutini içinde yağlı cilde uygun ürünlere yer vermenin ve cildi düzenli olarak nemlendirmenin önemi büyüktür. Her cilt her gün temizlenmeli, arındırılmalı ve nemlendirilmelidir. Ancak söz konusu yağlı ciltler olduğunda, genişleyen gözenekleri eski görünümüne döndürmek ve cildin sağlığını korumak açısından cilt temizliğine ekstra özen göstermek gerekir. Eksiksiz bir cilt bakım rutini için yüz temizleme ürünlerinden, toniklerden, nemlendiricilerden, peeling ürünlerinden ve yüz maskelerinden yardım alınmalıdır.

-Haftanın bir günü mutlaka peeling yaparak, cildinizi temizleyin.

-Peeling yaptıktan sonra cildinizin nem dengesini sağlamak ve sivilce oluşumlarını hafifletmek için; beyaz kil maskesi uygulayın. Beyaz kil; ölü hücreleri temizler, sivilce oluşumunu düzeltir, fazla yağı alır, yağ dengesini sağlar ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur.

-Günlük olarak cilt temizliğinden sonra gliserin ve A vitamini içeren nemlendirici kremler kullanın. Yağlı cildi sağlıklı tutmanın en önemli kuralı cildi nemlendirmektir. Bilinenin aksine yağlı cilt neme daha çok ihtiyaç duyar. İçerisinde yağ oranı düşük olan nemlendirici ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.

-Yüzünüzü günde 2’den fazla yıkamayın. Cildinizin dengesini bozarak, başka problemlerin oluşmasına neden olacaktır.

-Günlük olarak doğal tonikleri kullanmaya özen gösterin.

-Yediğiniz besinlere dikkat edin ve özellikle C vitamini açısından yüksek, cildin içten sağlığa kavuşturan kivi ve limonu tüketmeye özen gösterin.

YAĞLI CİLT SABUNLA TEMİZLENMELİ Mİ?

Peki yağlı ciltler için sabun kullanılmalı mı? Bilinenin aksine yağlı ciltler için sabun kullanmak doğru değildir. Birçok insan, sabunla temizlediğinde cildin yeterince temizlendiğini ve yağ üretimini azalttığını düşünür. Oysa cildin yağ üretiminin az ya da çok olmasının cilt temizliği ile doğrudan ilgisi yoktur. Cildin yağ üretimini dengede tutmak için, cildi kurutmadan ve yağ dengesine zarar vermeden temizlemek gerekir. Sabun ve benzeri maddelerle cilt sıklıkla temizlendiğinde, yağ bezeleri ciltte oluşan kuruluğu gidermek için daha fazla yağ üretmeye başlar. Bu nedenle yağlı ciltlerde temizlik aşaması cildin yağ tabakasına zarar vermeyen ve cildi kurutmayan ürünler kullanılarak yapılmalıdır.

YAĞLI CİLDE NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI MI?

Yağlı ciltlere dair bilinen bir diğer yanlış kanı ise, yağlı cildin nemlendirici ürünlere ihtiyaç duymadığıdır. Oysa istisnasız her cilt nem takviyesine ihtiyaç duyar. Cildi yalnızca temizleyip nemlendirme aşamasını ihmal etmek, cildin daha kuru ve gergin bir yapıya bürünmesine neden olur. Bu nedenle yağlı ciltlere sahip kişiler de nemlendirici ürün kullanımını aksatmamalıdır. Ancak yağlı ciltler için nemlendirici seçerken yoğun yağ içeren ürünlerden uzak durulmalıdır.

YAĞLI CİLTLERİN BAKIM RUTİNİ

Yağlı ciltlerin ihtiyaç duyduğu bakım rutini dört aşamayla özetlenebilir:

1.Cildi temizleme,

2.yağ üretimini dengeleme

3.cildi nemlendirme

4.parlama görünümünü önleme

YAĞLI CİLT NASIL NEMLENDİRİLİR

Yağlı ciltlerin kullanması gereken nemlendiricilerin hafif yapıda ve yağ oranı düşük ürünler olması gerekir. Sabah ve akşam uygulanabilen ürünlerin yanı sıra gece ve gündüz kremi olmak üzere iki farklı başlıkta gruplandırılan nemlendiriciler de bulunur.

Göz çevrenizdeki cilt dokusu son derece hassas ve incedir. Bu nedenle bu bölgeye uygulanan nem takviyesinde daha özenli ve dikkatli olmak gerekir. Çünkü göz çevresi yağlanma, parlama, yorgunluk ve yaşlılık belirtilerini yüzün diğer bölgelerine kıyasla çok daha belirgin şekilde ele verir. Dilerseniz yüzün tüm bölgeleri için kullanımı uygun ürünlerden yana tercih yapabilir ya da yalnızca göz çevreniz için hazırlanan nemlendiricileri cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

YAĞLI CİLTLER İÇİN MASKE VE PEELİNG KULLANIMI

Günlük cilt bakımı cildi temizleme, arındırma ve nemlendirme aşamalarından oluşur. Yağlı ciltler için peeling kullanımı oldukça önemlidir. Cildiniz yaklaşık 24 saatte bir kendini yeniler. Bu yenileme süreci, cildinizin üst katmanında ölü hücreler birikmesine neden olur. Ölü hücreler ciltten arındırılmadığında gözenek görünümü ve cilt sorunlarının da oluşma olasılığı artar. Peeling sonrasına cildinizdeki ölü hücreleri arındırmanız mümkün.

Yağlı ciltler için hazırlanan yüz maskelerinin büyük çoğunluğu siyah nokta oluşumunu önlemeye, cildi sıkılaştırmaya ve gözenekleri arındırmaya yöneliktir. Haftada 1-3 kez kullanabileceğiniz yüz maskeleri ile cildinizin yenilenme sürecini hızlandırabilir, daha etkili bir cilt temizliği yapabilirsiniz.