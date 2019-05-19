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Yağlı saçlar için doğal ev yapımı şampuan tarifi!

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İçerisinde kimyasal ürün barındırmayan ev yapımı yağlı saçlara özel şampuan yapmanın sırrını paylaştık!
Yağlı saçlar için doğal ev yapımı şampuan tarifi!

Kısa sürede saçı yağlananların en çok şikayet ettiği durumlardan biri de yağlı saç tipleridir. Her ne kadar yağlı saçlar için bir çözüm olmasada sizi durumda rahatlatacak bir çözümümüz var! Kozmetik marketlerde doğal içerikli olarak şampuan satılsa da bozulmaması için çok az da olsa katkı maddesi bulunuyor. Bu durumda doğal şampuan arıyorsanız yapımı oldukça pratik olan yağlı saçlar için şampuan yapmanın tüyorlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz. Hem masrafsız hem de etkisi oldukça güçlü olan evde yağ yapımı şampuan tarifini uygulayarak deneyebilirsiniz.

Saçın derinlemesine yardımcı olan temizlenmesine yardımcı olan şampuan günümüzde binbir çeşit barındırıyor. En doğal olanın bile içerisinde bozulmasını önlemek için koruyucu madde içermesiyle kimyasal barındıran şampuanlara güvenmiyorsanız evde kendi şampuanınızı yapabilirsiniz. Üstelik saç tipleri arasında en çok şikayet edilen yağlı saçlar için doğal şampuanın etkisini kısa sürede gözle görülür bir etkisini görebilirsiniz. 

Malzemeler; Yarım kilogram arap sabunu, 10 ml. E vitamini yağı, 10 ml. limon yağı, yarım çay bardağı doğal zeytinyağı, 1 çay bardağı yeşil çay, kıvam verecek kadar sıcak su yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Derin bir kabın içerisine arap sabunu koyduktan sonra yağları ve yeşilçay suyunu da ilave ettikten sonra kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra boş bir şişenin içerisine aktardıktan sonra duşta rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

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