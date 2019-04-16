Yağmur başladı, Trodos'a kar düştü

Ada genelinde birçok bölgede beklenen yağmur başladı. Trodos'ta ise kar yağışı etkili oluyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLDU

Diğer yandan yağmur nedeniyle Güney Kıbrıs Vasiliko'daki elektrik santralindeki problem nedeniyle hem kuzey de hem de güneyde elektrik kesintileri yaşandı.

YAĞMUR DEVAM EDECEK

Hava perşembe günü ise, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, cuma gününden itibaren tekrar yağmurlu, pazartesi, az bulutlu ve açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.