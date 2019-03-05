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Yağmur bekleniyor

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Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor

KKTC’de bugün ve Perşembe günü yağmur bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağmurlu hava yerini nispeten sıcak havaya bırakacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bugün ve perşembe günü yağmur bekleniyor. Diğer günler, genellikle açık, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Periyodun ilk günlerinde hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 ºC, diğer günlerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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