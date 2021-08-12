  • BIST 1.410,870
  • Altın 484,95
  • Dolar 8,6480
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji bugün yer yer yağmur yağacağı tahmininde bulundu
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi bugün öğleden sonra yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı nispeten düşerek iç kesimlerde 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Bölge bugün alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün öğleden sonra yer yer yağmurlu diğer günlerde ise, genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EL-SEN eski Başkanı Çağlayan Cesurer: Keşke yanılmış olsaydık12 Ağustos 2021 Perşembe 08:58
  • Değirmenlik elektriksiz kalacak12 Ağustos 2021 Perşembe 08:58
  • Dikkat! 7 saatlik elektrik kesintisi12 Ağustos 2021 Perşembe 08:56
  • Özyiğit'ten Başçeri'ye: Tepede iki kişiyi kukla gibi oynatıyor diye coşup bu halka ayar çekmeye kalkışmasın12 Ağustos 2021 Perşembe 08:51
  • Birinci derece temaslı olan Sibel Tatar: Test sonucum negatif, lütfen kendinizi ve çevrenizdeki insanları koruyun12 Ağustos 2021 Perşembe 08:48
  • Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor!12 Ağustos 2021 Perşembe 08:46
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?12 Ağustos 2021 Perşembe 08:44
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?12 Ağustos 2021 Perşembe 08:44
  • Yağmur bekleniyor12 Ağustos 2021 Perşembe 08:44
  • Taner Ulutaş yazdı... Türkiye'de İç Savaş Olur Mu?12 Ağustos 2021 Perşembe 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti