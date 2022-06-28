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Yağmur bekleniyor…

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Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı düşecek; bugün ve yarın öğle saatleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Yağmur bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Haziran – 4 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede ülke genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık ve az bulutlu; 4 Temmuz Pazartesi günü ise açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esecek.

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