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Yağmur Bekleniyor

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Yağmur Bekleniyor
Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, havanın önümüzdeki günlerde serin ve nemli olmasının beklendiğini açıkladı.

Hava yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi ve salı günleri açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı bulutlu olması öngörülüyor. 

Hava perşembe ve cuma günleri parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklık iç kesimler ve sahillerde genellikle 24-27, sahillerde 20-23 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günler güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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