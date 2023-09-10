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Yağmur bekleniyor!

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Hava sıcaklığı, geçen haftaya göre birkaç derece düşecek. Serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede, bugün ve pazartesi günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Yağmur bekleniyor!

Hava sıcaklığı, geçen haftaya göre birkaç derece düşecek. Serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkede, bugün ve pazartesi günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9–15 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 ºC, sahillerde ise 30-33 ºC dolaylarında seyredecek.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olarak tahmin edilirken; yarın sabah saatleri yer yer sisli ve öğle saatleri parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günlerinin ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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