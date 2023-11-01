  • BIST 7559
  • Altın 1801.875
  • Dolar 28.3143
  • Euro 29.9479
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

Yağmur bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren yer yer sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının da düşeceğini açıkladı.
Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Daires, 31 Ekim – 6 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Cumadan pazartesine kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 santigrat derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis açıkladı... Kayıp çocuklarla ilgili yeni gelişme31 Ekim 2023 Salı 16:51
  • Maliye Bakanlığı açıkladı... O ödemeler yapıldı31 Ekim 2023 Salı 16:42
  • Rogers'dan hükümete: Toplu taşıma ile ilgili herhangi bir vizyonunuz var mı?31 Ekim 2023 Salı 16:05
  • Burak Maviş'ten Çavuşoğlu'na: Koltuktan feragat edin, eğitimin önünü açın31 Ekim 2023 Salı 15:52
  • Arıklı: Meydana gelen kazaların yüzde 88.97'si sürücü hatası31 Ekim 2023 Salı 15:50
  • Bakanlık açıkladı... HIV virüsü taşıyan kişiye çalışma izni verildi mi?31 Ekim 2023 Salı 15:49
  • Maliye Bakanı Berova açıkladı... KKTC’nin 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi 78 milyar 712 milyon TL31 Ekim 2023 Salı 15:47
  • Ev değil, uyuşturucu yuvası... Teminatla serbest kaldılar...31 Ekim 2023 Salı 15:46
  • Ünal Üstel: Tarihi Sorumluluk Üstlendik, Cesur Adımlar Attık31 Ekim 2023 Salı 15:12
  • CTP ve AKEL görüştü..."Federal çözüm konusunda daha cesur adımlar atılacak"31 Ekim 2023 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti