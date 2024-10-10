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Yağmur beklenmiyor

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Hava ılık ve nemli: Yağmur beklenmiyor
Yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki hafta alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı ve az bulutlu; Pazartesi parçalı bulutlu; Salı ve Çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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