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Yağmur devam edecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

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Meteoroloji Dairesi, bu gece ve yarın yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlarla yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.
Yağmur devam edecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi

METEOROLOJİ DAİRESİ VATANDAŞLARLA YETKİLİLERİ YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Meteoroloji Dairesi, bu gece ve yarın yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlarla yetkililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda KKTC alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

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