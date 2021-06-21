  • BIST 1.383
  • Altın 503,767
  • Dolar 8,7878
  • Euro 10,4502
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Yağmur geldi, devam edecek mi?

» »
Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor.
Yağmur geldi, devam edecek mi?

Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 22 – 28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunda, havanın genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak, nispeten nemli olacağını açıkladı.

Bölge yarın ve Çarşamba günleri ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimlerde 31 - 34 derece, sahillerde 24 - 27 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 35 - 38 derece, sahillerde ise 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: "Hükümet herşeyi kurultayına endeksli ayar peşinde"21 Haziran 2021 Pazartesi 14:20
  • Müze ve ören yerlerine hak ettiği değeri vereceğiz21 Haziran 2021 Pazartesi 14:13
  • 5. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu’nda KKTC Üçüncü Defa Başkan Yardımcısı Ülke Seçildi21 Haziran 2021 Pazartesi 14:12
  • KES, KTHY’nin 11 Yıl Önce Bugün Kapatıldığını Hatırlattı21 Haziran 2021 Pazartesi 14:10
  • Özyiğit Meclis'te sordu, barajı ve hastaneyi devrettiniz yolları da mı devredeceksiniz?21 Haziran 2021 Pazartesi 14:08
  • 58 Trafik Kazasında 18 Kişi Yaralandı21 Haziran 2021 Pazartesi 14:06
  • Yağmur geldi, devam edecek mi?21 Haziran 2021 Pazartesi 13:59
  • Güngördü: “Gençlerden çıkan enerji şehri ve ülkeyi kucaklayacak”21 Haziran 2021 Pazartesi 13:43
  • “Ekonomik ve Sosyal Manzara” yayımlandı21 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
  • Meclis saat 13'te toplandı... (CANLI YAYIN)21 Haziran 2021 Pazartesi 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti