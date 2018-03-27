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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkili olacağı bölgede Perşembe günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi bekleniyor.
Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli havanın etkili olacağı bölgede Perşembe günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi bekleniyor.

Havanın yarın çok bulutlu akşam saatleri yağmurlu, Perşembe parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe günü ise güney ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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