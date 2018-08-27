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Yağmur geliyor...

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Havanın hafta boyunca açık az bulutlu Çarşamba günü ise yağmurlu olması bekleniyor.
Yağmur geliyor...

Havanın hafta boyunca açık az bulutlu Çarşamba günü ise yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ağustos – 3 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC’nin alçak basınç sistemi ile genellikle sıcak ve nispeten nemli, Çarşamba günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazartesi gününe kadar olan diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 ; sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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