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Yağmur geliyor!

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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer hafif sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Yağmur geliyor!

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki nispeten serin ve  nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalmasının beklendiği kaydedildi.

Buna göre hava pazartesi güne kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, salı günden cuma güne kadar ise parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek

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