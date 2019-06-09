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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yağmur geliyor..

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11,12,13 Haziran'da yağmur bekleniyor
Yağmur geliyor..

Metereoloji Dairesi müdürü Buram açıkladı...

11,12,13 Haziran tarihlerinde sağanak veya gök gürültülü yağmur bekleniyor.

16 Haziran'a kadar serin bir hava kütlesi olacak.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak.

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