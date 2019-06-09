Yağmur geliyor..

Metereoloji Dairesi müdürü Buram açıkladı...
11,12,13 Haziran tarihlerinde sağanak veya gök gürültülü yağmur bekleniyor.
16 Haziran'a kadar serin bir hava kütlesi olacak.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak.
Metereoloji Dairesi müdürü Buram açıkladı...
11,12,13 Haziran tarihlerinde sağanak veya gök gürültülü yağmur bekleniyor.
16 Haziran'a kadar serin bir hava kütlesi olacak.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde olacak.
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