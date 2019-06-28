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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın ve pazar günü yağmur yağacak.
Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Haziran – 5 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna  göre, KKTC belirtilen tarihlerde alçak basınç sistemi  ile yarın ve Pazar günleri üst atmosferdeki serin  ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; Pazar günü parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu; Salı ve Çarşamba günleri açık ve az bulutlu; Perşembe günü açık ve Cuma günü ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 36 – 39; Pazar günü ise 32 - 35 derece; sahillerde ise periyot boyunca 30 - 33 derece dolaylarında  seyredecek. Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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