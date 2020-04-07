  • BIST 92.071
  • Altın 360,523
  • Dolar 6,7492
  • Euro 7,3101
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Yağmur geliyor...

» »
KKTC'de önümüzdeki bir hafta hava parçalı bulutlu ve yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak
Yağmur geliyor...

Meteoroloji Dairesi,   KKTC’nin önümüzdeki bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalamasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 07 – 13 Nisan arasında bölgenin parçalı bulutlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Bölgede gün eb gün beklenen hava durumu şu şekilde:

                07 Nisan Salı: : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                08 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                09 Nisan Perşembe : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

                10 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu yer yer sağanak

                11 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

                12 Nisan Pazar: Açık ve az bulutlu

                13 Nisan Pazartesi: Açık ve az bulutlu

Aynı dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında  olacağı, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Fazla Yağış Mallıdağ’da21 Mart 2020 Cumartesi 13:27
  • Yağış Alan Yerler Koruçam, Kalkanlı Ve Boğaz19 Mart 2020 Perşembe 12:53
  • Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!19 Mart 2020 Perşembe 09:52
  • Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!18 Mart 2020 Çarşamba 10:38
  • Meteoroloji Dairesi’nden Uyarı17 Mart 2020 Salı 11:21
  • Meteroloji'den uyarı16 Mart 2020 Pazartesi 15:55
  • En Çok Yağış Girne Bölgesine Düştü14 Mart 2020 Cumartesi 13:35
  • Meteoroloji Dairesi'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı!13 Mart 2020 Cuma 13:23
  • En Çok Yağış Kozanköy Ve Lefke’ye Düştü13 Mart 2020 Cuma 12:36
  • Yağmur devam edecek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi12 Mart 2020 Perşembe 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti