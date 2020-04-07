Yağmur geliyor...

KKTC'de önümüzdeki bir hafta hava parçalı bulutlu ve yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin önümüzdeki bir hafta boyunca alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalamasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 07 – 13 Nisan arasında bölgenin parçalı bulutlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor.

Bölgede gün eb gün beklenen hava durumu şu şekilde:

07 Nisan Salı: : Parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

08 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

09 Nisan Perşembe : Parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu

10 Nisan Cuma: Parçalı bulutlu yer yer sağanak

11 Nisan Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

12 Nisan Pazar: Açık ve az bulutlu

13 Nisan Pazartesi: Açık ve az bulutlu

Aynı dönemde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve Sahillerde 21 – 23 ºC dolaylarında olacağı, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.