  • BIST 1.104
  • Altın 508,050
  • Dolar 8,3544
  • Euro 9,7729
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Yağmur geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi, yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.
Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ile Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer yağmur beklendiğini duyurdu.

Dairenin 6 Kasım’a kadar olan hava tahin raporuna göre, hava yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu, 3 Kasım Salı  yer yer sağanak yağmurlu, 4 Kasım Çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,  5 Kasım Perşembe parçalı çok bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Kasım Cuma parçalı bulutlu olacak.        

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece, ikinci yarısında ise 22-25 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak? (26 Ekim 2020 Pazartesi)26 Ekim 2020 Pazartesi 09:34
  • Günlük Hava Durumu - (24 Ekim 2020 Cumartesi)24 Ekim 2020 Cumartesi 08:34
  • Ilık ve nemli hava devam edecek.23 Ekim 2020 Cuma 15:47
  • Hava Bugün Nasıl Olacak? (23 Ekim 2020 Cuma)23 Ekim 2020 Cuma 08:44
  • Günlük Hava Durumu - (22 Ekim 2020 Perşembe)22 Ekim 2020 Perşembe 08:47
  • Sağanak Geliyor!21 Ekim 2020 Çarşamba 15:15
  • Günlük Hava Durumu - (21 Ekim 2020 Çarşamba)21 Ekim 2020 Çarşamba 08:42
  • Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor20 Ekim 2020 Salı 08:39
  • Günlük Hava Durumu - (19 Ekim 2020 Pazartesi)19 Ekim 2020 Pazartesi 08:45
  • Günlük Hava Durumu - (17 Ekim 2020 Cuma)17 Ekim 2020 Cumartesi 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti