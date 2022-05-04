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Yağmur geliyor

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Bayramdan sonra yağmur bekleniyor!
Yağmur geliyor

Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; yarın öğlen saatlerinde ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-9 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre periyod süresince KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 – 26 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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