  • BIST 101.572
  • Altın 226,240
  • Dolar 5,4328
  • Euro 6,1202
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yağmur geliyor... 4 gün arka arkaya...

» »
Yağmur geliyor... 4 gün arka arkaya...
Yağmur geliyor... 4 gün arka arkaya...

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 4 gün sağanak yağış beklendiğini; hava sıcaklığının 4 derece düşeceğini duyurdu. 

Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Mart dönemiyle ilgili tahminlerine göre, bugün yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli; diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde bugün 20 – 23 derece,  diğer günlerde ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'ye kar düştü!09 Ocak 2019 Çarşamba 00:05
  • Cuma ve Cumartesi don olayı bekleniyor26 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
  • Yağmur ve soğuk geri geliyor...23 Aralık 2018 Pazar 15:27
  • En çok yağış alan bölgeler açıklandı.25 Ekim 2018 Perşembe 11:35
  • SON DAKİKA: Havadaki toz zerecciklerine dikkat19 Ekim 2018 Cuma 16:21
  • Meteroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak?24 Ağustos 2018 Cuma 14:04
  • Bayram'da hava nasıl olacak?22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:34
  • Meterolojiden çok önemli uyarı10 Ağustos 2018 Cuma 12:54
  • Dikkat, bugün yağmur var!05 Ağustos 2018 Pazar 10:07
  • Sıcak daha da sıcak olacak! "50 dereceyi göreceğiz"02 Ağustos 2018 Perşembe 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti