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Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek

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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 5 Ekim’e kadar yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’nin 6 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, 5 Ekim’e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında da 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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