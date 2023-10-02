Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 5 Ekim’e kadar yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’nin 6 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, 5 Ekim’e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında da 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.