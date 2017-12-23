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Yağmur geliyor toz bulutu etkisini kaybedecek.

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Yağmur geliyor toz bulutu etkisini kaybedecek.
Rapora göre hafta sonu zaman zaman kuvvetli rüzgar da olacak.

Bugünden itibaren ülkemizde üç gün boyunca yağmurlu hava etkili olacak. Günlerdir hayatı olumsuz etkilen toz bulutu ise etkisini kaybedecek.

Kıbrıs’ı etkisi altına alan toz bulutu bugünden itibaren yağmurla birlikte etkisini yitiriyor.

Bölgemizde bugünden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Yağışlı havanın özellikle yarın gök gürültülü ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, yağışlı hava bugün gündüz saatlerinde hafif, gece sağanak şeklinde görülecek. Yarın gök gürültülü sağanak var.

Yağışlı hava Pazartesi de sürecek ve bölgeyi terkedecek.

Hava sıcaklığı da özellikle yarın ve pazartesi 3-4 derece düşüşle 14 dereceye kadar inecek.

 

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