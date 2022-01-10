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Yağmur Perşembe’ye Kadar Sürecek

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Yağmur Perşembe’ye Kadar Sürecek
Yağmur Perşembe’ye Kadar Sürecek

Meteoroloji Dairesi’nin Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, perşembe gününe kadar yağmurlu hava devam edecek.


Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 11  - 17 Ocak tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 17 - 20 ºC, diğer günlerde ise 13 - 16 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.


Havanın, yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma, cumartesi ve pazar parçalı ve az bulutlu, pazartesi ise az bulutlu olması bekleniyor.


Rüzgar ise periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli  olarak esecek.

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