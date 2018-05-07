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Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu

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Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu.
Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu

TAK Muhabirinin Meteoroloji Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, yağışlı hava Lefke ve Gemikonağı’nda dolu şeklinde etkili oldu.

Öğle saatlerindeki verilere göre, Doğancı ve Taşpınar’da 30 kg üzerinde yağmur kaydedildi.

Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü, bazı yerlerde de evleri su bastığı öğrenildi.

Yer yer yağışlı hava yarın da gün boyu devam edecek ve çarşamba günü bölgeyi terk edecek.

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