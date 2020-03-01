Yağmur ve fırtına uyarısı

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava Sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Bu akşam fırtına bekleniyor Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgârın, bu akşam gece yarısına kadar gün ve batı yönlerden kuvvetli(39-49 km/saat) yer yer fırtına(62-74 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji dairesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istedi