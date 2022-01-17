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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Yağmur ve kar yağışı geliyor...

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Yağmur ve kar yağışı geliyor...
Yağmur ve kar yağışı geliyor...

Yağmur ve kar yağışı geliyor...

Hava sıcaklığı, çarşamba ve perşembe günleri 4 derece düşecek. Hafta boyu yağışlı havanın etkili olması beklenirken, çarşamba günü karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı ve “fırtınamsı rüzgâr” bekleniyor.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Hava, perşembe ve cuma zamanla parçalı bulutlu ve parçalı çok bulutlu olacak.

Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini hissettirecek. Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; Milletvekili seçimlerinin yapılacağı pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü sağanak bekleniyor.

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