  • BIST 1.293
  • Altın 468,486
  • Dolar 7,7103
  • Euro 9,1278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.
Yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin 23 Kasım’a kadar olan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve 18 Kasım Çarşamba parçalı bulutlu olacak, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, 21-23 Kasım arası ise yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22- 25 derece dolaylarında olacak, periyodda Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Fazla Yağış Doğancı’ya Düştü11 Kasım 2020 Çarşamba 12:56
  • Günlük Hava Durumu ( 11 Kasım 2020 Çarşamba )11 Kasım 2020 Çarşamba 09:11
  • Günlük Hava Durumu ( 10 Kasım 2020 Salı )10 Kasım 2020 Salı 09:14
  • Hafta boyunca yağmur bekleniyor09 Kasım 2020 Pazartesi 15:58
  • Günlük Hava Durumu ( 09 Kasım 2020 Pazartesi )09 Kasım 2020 Pazartesi 08:58
  • Günlük Hava Durumu ( 07 Kasım 2020 Cumartesi)07 Kasım 2020 Cumartesi 09:49
  • En Fazla Yağış Girne’de Kaydedildi05 Kasım 2020 Perşembe 13:42
  • Günlük Hava Durumu - (05 Kasım 2020 Perşembe)05 Kasım 2020 Perşembe 09:51
  • Yağışlı hava devam edecek04 Kasım 2020 Çarşamba 17:46
  • Meteoroloji Dairesi’nden çok önemli uyarı04 Kasım 2020 Çarşamba 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti