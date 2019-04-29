  • BIST 94.673
  • Altın 244,392
  • Dolar 5,9384
  • Euro 6,6258
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Yağmur ve serin hava geliyor!

» »
Yağmur ve serin hava geliyor!
Yağmur ve serin hava geliyor!

Meteoroloji Dairesi, perşembe ve cuma günleri serin ve nemli havanın etkili olacağını, perşembe günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur da beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan - 6 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nisbeten nemli, perşembe ve cuma günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hava, hafta boyunca genellikle parçalı az bulutlu geçecek. Çarşamba günü parçalı zamanla çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

YAĞIŞ ANINDA YER YER KUVVETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30 santigrat, sahillerde 23 – 26 santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yayımlanmayacak29 Nisan 2019 Pazartesi 16:19
  • Denktaş: "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, sorunların temeli bu"29 Nisan 2019 Pazartesi 16:01
  • Polis Genel Müdürlüğü yangın tedbirlerini hatırlattı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:58
  • Haftalık Trafik Raporu:1 ölü, 32 yaralı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:57
  • Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek29 Nisan 2019 Pazartesi 15:55
  • El-Sen'den Başbakan'a ekonomik Protokol çağrısı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
  • “Çok ciddi daha da sıkılaşmış hükümet bağı gördüm. Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz”29 Nisan 2019 Pazartesi 15:46
  • KTBB heyeti Macaristan’ın Tapolca Belediyesi’ni ziyaret etti29 Nisan 2019 Pazartesi 15:25
  • Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, TAK’ın sorularını yanıtladı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:17
  • EL-SEN: Protokolün imzalanmamasının nedeninin Kıb-Tek olup olmadığını hükümet kamuoyu ile paylaşmalı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti