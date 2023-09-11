Yağmur yarın öğlene kadar yer yer devam edecek

Ülkede bugün yer yer etkili olan yağışlı havanın yarın öğleye kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre, yağmur yarın öğleye kadar yer yer devam edecek. Hava, daha sonra günlerde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, sahillerde de 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.