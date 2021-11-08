  • BIST 1.598,250
  • Altın 567,87
  • Dolar 9,7335
  • Euro 11,2630
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Yağmur yok, sıcak hava devam edecek

» »
Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu ülkede sıcak hava çarşamba gününe kadar devam edecek.
Yağmur yok, sıcak hava devam edecek

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu ülkede sıcak hava çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise ülkede sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Çarşamba gününe kadar en yüksek 28-31 derece arasında olacak. Perşembe gününden itibaren ise 5 ile 7 derece birden azalarak 22-25 derece arasında seyredecek. Bu hafta hava genelde açık az bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

Kuvvetli rüzgâr geliyor!
Ülkede bu hafta şiddetli rüzgarlarda etkili olacak. Rüzgâr çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri doğudan ve kuzeydoğudan, zaman zamanda kuzeyden kuvvetli olarak esecek. Özellikle Karpaz bölgesinde zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Yarın ise rüzgar doğudan hafif ve orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün hava nasıl olacak?07 Ekim 2021 Perşembe 09:36
  • Hava bu hafta nasıl olacak?06 Ekim 2021 Çarşamba 15:59
  • Hava az bulutlu ve açık olacak04 Ekim 2021 Pazartesi 15:20
  • Sıcak Hava Sürecek. Çarşambadan İtibaren 3 Gün Sis Bekleniyor27 Eylül 2021 Pazartesi 19:20
  • Meteorolojiden “bereketli yıl” müjdesi yok26 Eylül 2021 Pazar 11:38
  • Önümüzdeki Hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma Sabah Saatleri Yer Yer Sisli Geçecek24 Eylül 2021 Cuma 14:14
  • Hava Sıcaklığı 34-37 Derece Dolaylarında Olacak20 Eylül 2021 Pazartesi 16:03
  • Açık ve Az Bulutlu Bir Hafta...19 Eylül 2021 Pazar 11:18
  • Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 34-37 Derece Dolaylarında Olacak17 Eylül 2021 Cuma 17:09
  • En Fazla Yağış Metrekareye 31 Kg İle Taşkent’te Kaydedildi17 Eylül 2021 Cuma 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti