Yağmur yok, sıcak hava devam edecek

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu ülkede sıcak hava çarşamba gününe kadar devam edecek.

Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu ülkede sıcak hava çarşamba gününe kadar devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise ülkede sıcaklıklar hissedilir şekilde azalacak. Çarşamba gününe kadar en yüksek 28-31 derece arasında olacak. Perşembe gününden itibaren ise 5 ile 7 derece birden azalarak 22-25 derece arasında seyredecek. Bu hafta hava genelde açık az bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

Kuvvetli rüzgâr geliyor!

Ülkede bu hafta şiddetli rüzgarlarda etkili olacak. Rüzgâr çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri doğudan ve kuzeydoğudan, zaman zamanda kuzeyden kuvvetli olarak esecek. Özellikle Karpaz bölgesinde zaman zaman fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Yarın ise rüzgar doğudan hafif ve orta kuvvette esecek.