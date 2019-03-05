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Yağmura doyduk

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Yağmura doyduk
Yağmura doyduk

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın İskele’de gerçekleştiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, İskele 23 Kg/M², Kantara 18 Kg/M², Mallıdağ 15 Kg/M², Yakın Doğu Üniversitesi 10 Kg/M², Boğaz 9 Kg/M², Tatlısu, Lefkoşa 8 Kg/M², Ercan, Esentepe 7 Kg/M², Beyarmudu, Geçitkale, Vadili 6 Kg/M², Akdoğan, Serdarlı, Karaoğlanoğlu, Mehmetcik, Alsancak, Koruçam, Pile 5 Kg/M², diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 KG/M² arası yağış kaydedildi.

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