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Yağmurlar 2 Ocak Pazar’a kadar sürecek

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 Meteoroloji Dairesi, bugün başlayan yağmurların 2 Ocak Pazar’a kadar süreceğini duyurdu.
Yağmurlar 2 Ocak Pazar’a kadar sürecek

 Meteoroloji Dairesi, bugün başlayan yağmurların 2 Ocak Pazar’a kadar süreceğini duyurdu.

Daire’nin 30 Aralık-5 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, bugün ve yarın yağmur, cumartesi günü sağanak yağmur, pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren ise, hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olacak.

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