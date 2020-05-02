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Yağmurlu hava 5 Mayıs Salı gününe kadar yer yer devam edecek

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Yağmurlu hava 5 Mayıs Salı gününe kadar yer yer devam edecek
Yağmurlu hava 5 Mayıs Salı gününe kadar yer yer devam edecek

Yağmurlu havanın 5 Mayıs Salı gününe kadar yer yer devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava; yarın parçalı ve çok bulutlu, 4 Mayıs Pazartesi parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, 5 Mayıs Salı parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, 6 Mayıs Çarşamba’dan 8 Mayıs Cuma gününe kadar ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyretmesi,

güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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