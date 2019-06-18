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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yağmurlu hava devam edecek

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Ülkemiz yağışlı havanın etkisinde..
Yağmurlu hava devam edecek

2 gün daha devam edecek olan yağmurlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara Meteorolji Dairesi uyarı yaptı.

Meteoroloji Dairesi, dün saat 14.00’den itibaren yarın (Çarşamba) saat 18.00’e kadarki süre için ihbar yayımladı.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini belirterek, dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

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