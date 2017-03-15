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Yağmurlu hava devam edecek mi?

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Yağmurlu hava devam edecek mi?
Meteoroloji Dairesi açıkladı...

Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava 16 – 22 Mart tarihleri arasında serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava yarın ve cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek.
       
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi günleri kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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