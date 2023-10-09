Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağış beklendiğini, hava sıcaklığının ise 29- 32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı.Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.Dairenin raporuna göre, hava bugün alçak ba

Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin raporuna göre, hava bugün alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı gülerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşamba ve sonraki günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hafta boyu en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29- 32 derece dolayında seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.