  • BIST 8362.09
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Yağmurlu hava geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın yağış beklendiğini, hava sıcaklığının ise 29- 32 derece dolayında seyredeceğini açıkladı.Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.Dairenin raporuna göre, hava bugün alçak ba
Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Dairenin raporuna göre, hava bugün alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı gülerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.  

Hava bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşamba ve sonraki günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hafta boyu en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29- 32 derece dolayında seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Sami Taşarkan hayatını kaybetti09 Ekim 2023 Pazartesi 09:15
  • KTOEÖS bugün öğleden sonra 16 okulda eylemde olacak09 Ekim 2023 Pazartesi 08:55
  • Talat: Ataser Belediye Meclis üyesinin üzerine yürüdü08 Ekim 2023 Pazar 09:26
  • Rum basını: Özel temsilci atanması konusunda netlik yok08 Ekim 2023 Pazar 08:49
  • Gardiyanoğlu: Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışmalar sürüyor08 Ekim 2023 Pazar 08:48
  • Tatar: Maraş gibi tarihi bir yeri 46 yıl sonra açmak KKTC'nin egemenlik zeminini güçlendirmiştir07 Ekim 2023 Cumartesi 18:55
  • Fulbol'da alınan sonuçlar...07 Ekim 2023 Cumartesi 18:00
  • Ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleşti: 339 araç sürücüsü rapor edildi07 Ekim 2023 Cumartesi 13:32
  • Bir günde 3 yangın...07 Ekim 2023 Cumartesi 13:13
  • Vergi Dairesi bugün ve yarın açık olacak!07 Ekim 2023 Cumartesi 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti