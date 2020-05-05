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Yağmurlu hava Hafta Sonuna kadar yer yer devam edecek

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Yağmurlu hava Hafta Sonuna kadar yer yer devam edecek
Yağmurlu hava Hafta Sonuna kadar yer yer devam edecek

Meteoroloji Dairesi bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını açıkladı.

Buna göre yarın, açık ve az bulutlu, perşembe az bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Hava, cumartesi ve pazar günleri açık ve az bulutlu, pazartesi ise az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, zamanla kuvvetli esecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24-27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

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