  • BIST 2.013,38
  • Altın 779.19683
  • Dolar 13.5645
  • Euro 15.3389
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Yağmurlu Hava Pazartesi Gününe Kadar Devam Edecek

» »
Yağmurlu Hava Pazartesi Gününe Kadar Devam Edecek
Yağmurlu Hava Pazartesi Gününe Kadar Devam Edecek

Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın cumartesi   dışında pazartesi   gününe kadar süreceğini bildirdi.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Havanın yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı ve az bulutlu, pazar günü ise parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu  olması bekleniyor. Pazartesi parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne-Değirmenlik Dağ Yolu Buzlanma Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı26 Ocak 2022 Çarşamba 23:28
  • Buzlanmaya Dikkat!26 Ocak 2022 Çarşamba 20:24
  • Hava Hafta Boyunca Yağmurlu Olacak26 Ocak 2022 Çarşamba 17:44
  • KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Buzlanmaya Dikkat Çekti26 Ocak 2022 Çarşamba 16:37
  • Bu gece ve yarın kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak, kar bekleniyor25 Ocak 2022 Salı 22:49
  • “Elpis Dişleri Gıcırdatıyor – Bu Akşam En Soğuk Gece”25 Ocak 2022 Salı 15:58
  • En Soğuk Gece Ve Gün Yaşanacak, Hava Sıcaklığı Sıfırın Altına Düşecek25 Ocak 2022 Salı 15:42
  • Gece Yarısından Sonra Yer Yer Kuvvetli Yağış Bekleniyor24 Ocak 2022 Pazartesi 16:09
  • En Çok Yağmur Dipkarpaz’da…Dağlık Kesimlere Kar Yağdı24 Ocak 2022 Pazartesi 15:16
  • “Elpida” Kıbrıs’ı Etkisi Altına Aldı23 Ocak 2022 Pazar 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti