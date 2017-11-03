Yağmurlu hava Salı gününe kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, Salı gününe kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Kasım tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22-25 derce dolaylarında olacak.

Hava, Salı gününden sonra ise zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, periyodun ilk yarısı Güney ve Batı, ikinci yarısında ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.