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Yağmurlu hava sürecek

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Yağmurlu hava sürecek; hava sıcaklığında biraz artış görülecek.
Yağmurlu hava sürecek

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava bugün yer yer hafif yağmurlu, yarın akşam saatleri yağmurlu, Cumartesi ise yağmurlu ve zamanla sağanak yağmurlu olacak.

Pazardan çarşambaya kadarki günler, parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 15-18 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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